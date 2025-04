Btp spread cala a 120 punti base dopo rialzo rating Italia

Italia e Germania in avvio di seduta: lo “spread” segna 120 punti base (1,20 punti percentuali) dopo che venerdì scorso, a mercati chiusi, l’agenzia S&P ha alzato a sorpresa il rating dell’Italia a BBB+. I rendimenti dei Btp decennali si smorzano di circa 2 punti base al 3,75%, mentre quelli della Germania restano invariati al 2,55%. Nel frattempo la Borsa di Milano ha aperto con un rialzo del 2% e i maggior guadagni toccano Saipem (+4,13%), Tenaris (+4,06%), Telecom Italia (+3,48%) e Mediobanca (+3,37%). L'articolo Btp, spread cala a 120 punti base dopo rialzo rating Italia proviene da Ildenaro.it. Leggi su Ildenaro.it Roma, 14 apr. (askanews) – Si riduce il differenziale dei tassi sui titoli di Stato decennali trae Germania in avvio di seduta: lo “” segna 120(1,20percentuali)che venerdì scorso, a mercati chiusi, l’agenzia S&P ha alzato a sorpresa ildell’a BBB+. I rendimenti dei Btp decennali si smorzano di circa 2al 3,75%, mentre quelli della Germania restano invariati al 2,55%. Nel frattempo la Borsa di Milano ha aperto con undel 2% e i maggior guadagni toccano Saipem (+4,13%), Tenaris (+4,06%), Telecom(+3,48%) e Mediobanca (+3,37%). L'articolo Btp,a 120proviene da Ildenaro.it.

Ne parlano su altre fonti Btp, spread cala a 120 punti base dopo rialzo rating Italia. Iran e Usa rilanciano il confronto su nucleare, prossima tappa Roma. Spread ai minimi da tre anni, perché cala (ed è una buona notizia per l'economia). Borse europee in rally con Banche, Tech e Materie di base. Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+0,9%). In testa Intesa sanpaolo, Pop Sondrio e Bper. Tonfo di Nexi. Borse, Wall Street chiude in deciso rialzo: Dj +1,65%. Per l'Europa una settimana sull’ottovolante con il caos dazi. A Milano brilla Leonardo.

Riporta askanews.it: Btp, spread cala a 120 punti base dopo rialzo rating Italia - Roma, 14 apr. (askanews) – Si riduce il differenziale dei tassi sui titoli di Stato decennali tra Italia e Germania in avvio di seduta: lo “spread” segna 120 punti base (1,20 punti percentuali) dopo c ...

Secondo borsaitaliana.it: BTp: spread chiude in calo a 122 punti, rendimento decennale cala al 3,80% - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 apr - Chiusura in calo per lo spread tra BTp e Bund che ritraccia rispetto ai minimi di giornata segnati in avvio. A fine seduta il differenziale di rendimento ...

ansa.it comunica: Spread Btp-Bund si assesta sotto i 120 punti - Lo spread tra Btp e Bund, in tensione durante la giornata, torna in chiusura sotto la soglia dei 120 punti (119,3). Il rendimento del titolo italiano si ferma al 3,76% e quello tedesco in chiusura è a ...