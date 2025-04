Ilnapolista.it - Che fine ha fatto Giuntoli? Si sono perse le tracce del (fu) direttorissimo della Juventus

Cheha? Siledel (fu)Raccontano che in Fiat (e probabilmente non solo in Fiat) quando devono far fuori un dirigente, non vanno troppo per il sottile. È capitato che al ritorno dalle vacanze gli alti in grado non abbiano più trovato la loro scrivania. E storie simili. Ma c’è anche un’altra strategia, meno eclatante ma non meno feroce. Il progressivo oblio. La strategia del silenzio (o del silenziamento) ci è tornata in mente perché improvvisamente ci siamo posti una domanda: cheha? Dopo mesi e mesi di iper-presenzialismo, in cui non si riusciva a trovare un resoconto sullache non citasse ilalmeno quattro volte, che non rendesse l’idea di una.centrica. Ecco, dopo questa grande abbuffata – che ha portato i poveri juventini all’indigestione – di punto in bianco disile