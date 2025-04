Non ho più un soldo Dai grandi successi al disagio il dramma dell’attore italiano

soldo, vivo con 1200 euro al mese. Mille, se togliamo i duecento per pagare i debiti”. Ne ha parlato in una lunga intervista al quotidiano Il Giornale. Non è la prima volta che l’attore e regista lancia un appello che stavolta, tuttavia, sembra decisamente più accorato. “Vivo con 1200 euro al mese. Togli il quinto per i debiti, restano meno di 1000 euro al mese. Ci devo pagare affitto e bollette: cosa avanza? Ho fatto richiesta per il sostegno della legge Bacchelli: respinta. Non sono riconosciuto come attore di chiara fama”, h spiegato.>> “Ma sapete perché piange?”. The Couple, crolla in lacrime davanti a tutti, poi Laura Maddaloni alle sue spalle. Pubblico increduloE ancora ha raccontato come: “Beh, se mi portano un bicchiere d’acqua che lo bevo e finisce tutto lì, sì mi piacerebbe morire così. Leggi su Caffeinamagazine.it “Non più un, vivo con 1200 euro al mese. Mille, se togliamo i duecento per pagare i debiti”. Ne ha parlato in una lunga intervista al quotidiano Il Giornale. Non è la prima volta che l’attore e regista lancia un appello che stavolta, tuttavia, sembra decisamente più accorato. “Vivo con 1200 euro al mese. Togli il quinto per i debiti, restano meno di 1000 euro al mese. Ci devo pagare affitto e bollette: cosa avanza? Ho fatto richiesta per il sostegno della legge Bacchelli: respinta. Non sono riconosciuto come attore di chiara fama”, h spiegato.>> “Ma sapete perché piange?”. The Couple, crolla in lacrime davanti a tutti, poi Laura Maddaloni alle sue spalle. Pubblico increduloE ancora ha raccontato come: “Beh, se mi portano un bicchiere d’acqua che lo bevo e finisce tutto lì, sì mi piacerebbe morire così.

Ne parlano su altre fonti Leopoldo Mastelloni è rimasto senza soldi: «Ho una pensione da 1200 euro, non ce la faccio. "Sono rimasto senza soldi. Nel futuro vedo solo buio". Fagioli ha scommesso più del suo stipendio, lo strozzino: "Se non mi dai i soldi ti faccio smettere". Caso scommesse, l’incubo di Fagioli: “Se non ho i soldi, ti faccio smettere di giocare”. Leopoldo Mastelloni è rimasto senza soldi: «Ho una pensione da 1200 euro, non ce la faccio». CorSera, Fagioli e le minacce ricevute: "Se non mi ridai i soldi ti faccio smettere di giocare".

Nota di donnapop.it: Era ricchissima, ma ha sperperato tutti i suoi soldi: ecco chi è la vincitrice del Grande Fratello che ha speso tutto - Ammette di non essere riuscita a gestire i soldi vinti dalla vittoria del Grande Fratello. Forse li ha buttati via senza nemmeno rendersene conto. Eppure l’ex gieffina è riuscita a uscire dalla casa ...

Scrive msn.com: Damiano David: “Maneskin? Non li ho lasciati per soldi”, tutta la verità - Damiano David si racconta a GQ Italia: "Non ho lasciato i Maneskin per soldi, ma per esplorare la mia arte personale". Damiano David, il carismatico frontman dei Maneskin, ha rilasciato una lunga inte ...

Si apprende da msn.com: Non prelevi soldi dal conto? Ecco perché devi preoccuparti - Il sospetto nasce anche per tutti quei casi in cui il contribuente lascia pressoché inalterato il totale del proprio deposito ...