Rimpasto giunta Laganà | Dopo le dimissioni di Costantino servono competenze vere per non perdere la sfida del Pnrr

Dopo il recente Rimpasto nella giunta comunale di Reggio Calabria, che ha visto le dimissioni di alcuni assessori, l'Associazione nazionale costruttori edili – sezione di Reggio Calabria – intende esprimere alcune riflessioni in merito, nel solco di un dialogo costruttivo tra istituzioni e realtà.

