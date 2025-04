Crosetto Servono più fondi per la difesa spesa a 2% punto di partenza

ROMA (ITALPRESS) – "I Paesi europei non possono toccare welfare e conquiste sociali. Ciò detto, in questo contesto, il due per cento non è più un punto di arrivo da tempo, ma solo di partenza. Ma questo è solo un target economico. Il mio impegno irrinunciabile è garantire la difesa di questo Paese, indipendentemente da quel che accade". Così, in un'intervista a La Stampa, il ministro della difesa Guido Crosetto, che aggiunge: "La verità è che al momento non abbiamo nè risorse, nè scorte, nè investimenti per garantire la difesa dell'Italia nei prossimi anni come dovremmo. E quindi serve un'accelerazione. Non lo dico io, ministro pro tempore alla difesa. Lo dicono le forze armate, i tecnici cui abbiamo delegato la difesa del nostro Paese. Lo direbbero anche a un ministro dei Cinque stelle".

