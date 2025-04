La volontà di fare insieme prevenzione e solidarietà in Piazza Duomo con Lions Day 2025

volontà di fare insieme” è stato lo slogan che ha animato l’edizione 2025 del Lions Day, svoltasi sabato 12 aprile in Piazza Duomo a Messina.Un evento all’insegna della prevenzione sanitaria, della solidarietà e della cultura del volontariato, che ha visto protagonisti i Lions Club della. Messinatoday.it - “La volontà di fare insieme”, prevenzione e solidarietà in Piazza Duomo con Lions Day 2025 Leggi su Messinatoday.it “Ladi” è stato lo slogan che ha animato l’edizionedelDay, svoltasi sabato 12 aprile ina Messina.Un evento all’insegna dellasanitaria, dellae della cultura del volontariato, che ha visto protagonisti iClub della.

Ne parlano su altre fonti Messina protagonista del “Lions Day”: prevenzione, solidarietà e cittadinanza attiva in piazza Duomo. Screening gratuito per prevenire il diabete: il Lions Day in piazza. Lions Day, la volontà di fare insieme. Lions Day in Sicilia, domenica screening sanitari gratuiti: Messina "anticipa" in piazza Duomo. Prevenzione e salute protagoniste. Ecco i controlli per la glicemia. Domani conferenza stampa a palazzo Zanca di presentazione dell’iniziativa “La volontà di fare insieme”.

msn.com comunica: Prevenzione e salute protagoniste. Ecco i controlli per la glicemia - Prevenzione e salute protagoniste della mattinata di domenica prossima a Portomaggiore, in occasione del Lions Day 2025. Dalle 10 ...

Nota di msn.com: «Lions Day» in piazza: screening sanitari gratuiti e punti d'ascolto in 30 città - I vari distretti dell'associazione scendono in piazza con medici e volontari per sensibilizzare e promuovere la prevenzione e il benessere collettivo. Lo slogan «La volontà di fare, insieme» ...

trnews.it riferisce: Lions Day, la volontà di fare insieme - LECCE – La volontà di fare insieme, mettersi a disposizione dell’altro, avere a cuore il bene altrui e promuovere eventi che possono migliorare la comunità. Questo è lo spirito dei Lions, che con il m ...