Terremoto fortissimo, la terra trema ancora: torna la paura

Il silenzio era stato rotto solo dai rumori dei soccorritori e dai lamenti di chi scavava a mani nude. Poi, all’improvviso, la scossa. Forte, improvvisa, lunga. Qualcuno ha gridato, molti si sono inginocchiati a, altri hanno ripreso a correre lontano da quelle case che non esistono più. L’odore di polvere e di cenere èto nell’aria come un monito, come se il suolo stesso volesse ricordare che non hafinito.Tra le rovine si cerca. Con gli occhi, con le mani, con le macchine. Si cerca chi potrebbe essere rimasto sepolto, nascosto da giorni sotto ciò che resta di una città. E mentre il bilancio dei morti sale, cresce anche il peso dell’attesa: ogni minuto è tempo rubato alla speranza.Una nuova forte scossa di, di magnitudo 5,6, è stata registrata a 34 km da Meiktila, nella regione di Mandalay, in Myanmar.