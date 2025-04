Incidente mortale sull' Hudson | chiude New York Helicopter Tours

La compagnia proprietaria dell'elicottero caduto nel fiume Hudson giovedì scorso causando la morte di sei persone, inclusa una famiglia spagnola in vacanza a New York, chiuderà i battenti: lo hanno reso noto ieri le autorità statunitensi. A bordo del velivolo c'erano, oltre al pilota, l'amministratore delegato di Siemens Spagna - Agustín Escobar - con la moglie e i loro tre figli di quattro, cinque e 11 anni. La famiglia stava effettuando un volo turistico sopra Manhattan, descritto dall'operatore come il "tour turistico definitivo di New York City". La New York Helicopter Tours "chiuderà immediatamente le sue operazioni", ha dichiarato su X l'autorità federale statunitense per l'aviazione (Faa). "La Faa avvierà una revisione immediata della licenza e dei dati di sicurezza del tour operator", ha aggiunto.

