La provocazione di Matteo Renzi a Giorgia Meloni | Io do il 10% dei diritti del mio libro a Fratelli d’Italia voi aumentate i fondi al Maggio – Il video

Leggi su Open.online

«Io do il 10% deid’autore del, con regolare bonifico, e il sottosegretario si impegna ad aumentare del 10% idel governo per ilMusicale Fiorentino». È questo l’affare cheha proposto al partito di. L’ex premier è impegnato da settimane a girare l’Italia in lungo e in largo per pubblicizzare il suo ultimo, L’influencer, che parla proprio dell’ascesa politica dell’attuale presidente del Consiglio.Il patto con il governo per ilMusicale FiorentinoIeri, domenica 13 aprile,si trovava a Firenze per la prima delMusicale Fiorentino. «Il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi ha detto che io devo dare una percentuale deid’autore delL’Influencer a. Credo non abbia letto il, se no non lo direbbe», scrive oggi l’ex premier sui social.