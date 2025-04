Quali sono le 10 città con più miliardari al mondo

mondo ci sono ben 3.028 miliardari, il numero più alto di sempre. In vetta alla classifica dei ‘Paperoni’ Elon Musk, con un patrimonio stimato in 342 miliardi di dollari. Al secondo posto c’è Mark Zuckerberg, ceo di Meta, con 216 miliardi di dollari. Seguono Jeff Bezos, fondatore e proprietario di Amazon con 215 miliardi, e Larry Ellison di Oracle con 192 miliardi. Al quinto posto Bernard Arnault, con 178 miliardi: nel 2024 era l’uomo più ricco del mondo. sono gli Stati Uniti il Paese con più miliardari, ben 902. Seguono Cina (516) e India (205). Ma Quali sono invece le città con più mega ricchi? Scopriamolo.Nel 2025 è ancora New York la città con il maggior numero di miliardariLa skyline di Manhattan (Getty Images).I 3.028 miliardari del mondo vivono in oltre 800 città. Lettera43.it - Quali sono le 10 città con più miliardari al mondo Leggi su Lettera43.it Nel 2025 in tutto ilciben 3.028, il numero più alto di sempre. In vetta alla classifica dei ‘Paperoni’ Elon Musk, con un patrimonio stimato in 342 miliardi di dollari. Al secondo posto c’è Mark Zuckerberg, ceo di Meta, con 216 miliardi di dollari. Seguono Jeff Bezos, fondatore e proprietario di Amazon con 215 miliardi, e Larry Ellison di Oracle con 192 miliardi. Al quinto posto Bernard Arnault, con 178 miliardi: nel 2024 era l’uomo più ricco delgli Stati Uniti il Paese con più, ben 902. Seguono Cina (516) e India (205). Mainvece lecon più mega ricchi? Scopriamolo.Nel 2025 è ancora New York lacon il maggior numero diLa skyline di Manhattan (Getty Images).I 3.028delvivono in oltre 800

Ne parlano su altre fonti Quali sono le città più care del mondo nel 2025: ci sono due italiane in classifica. Quali sono le 10 città con più miliardari al mondo. La città più brutta d'Italia, ma perché si dice sia così?. Le 10 città con più miliardari al mondo. Queste sono le città più stressanti al mondo (e nella top 10 c’è un’italiana): la classifica. Milano, una città per ricchi e super ricchi: in 10 anni sono cresciuti del 24%.

Riporta ilsussidiario.net: Sono queste le città più silenziose: la classifica (che ti sorprenderà) - Alla scoperta delle città più silenziose d'Italia: sono questi i borghi magici dove regnano incontrastate pace e tranquillità.

Secondo fanpage.it: Quali sono le città più care del mondo nel 2025: ci sono due italiane in classifica - La classifica è stata realizzata tenendo conto del prezzo medio al metro quadro di un appartamento "premium" di 100-200 metri quadri ...

money.it comunica: Le 10 città dove si vive meglio in Italia. La classifica 2025 - Dove vivere in Italia secondo la classifica 2025 delle migliori città per qualità della vita? L'analisi di diversi report per scoprire dove si vive meglio.