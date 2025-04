Anteprima24.it - Basket D2: Ditar Smile, una grande prova fa proseguire il sogno playoff

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLaBenevento ottiene una vittoria cruciale nel campionato di Divisione Regionale 2, superando l’LBL Caserta in una sfida decisiva per le ambizioniper il team sannita. Il match, disputato ieri al Palatedeschi di Benevento, ha visto i sanniti imporsi con determinazione con il punteggio finale di 67-63. Dopo il successo esterno contro la Fulgor Deco’ per 70-66, la squadra guidata da coach Gagliardi ha confermato il proprio stato di forma, affrontando l’LBL Caserta con concentrazione e spirito combattivo, nonostante le assenze dí Cavuoto e Silvano Panella non ancora al meglio. Laha mostrato carattere, riuscendo a gestire la partita con maturità e determinazione anche quando la squadra ospite era rientrata perentoriamente in partita nei minuti finali del match.