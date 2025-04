Caserta | sparano nella sala slot muore minorenne

Tre spari hanno ucciso Davide Caribisiero, 20 enne di Succivo, nel Casertano, il cui corpo senza vita è stato ritrovato ieri mattina, domenica 13 aprile, in una sala slot a Cesa. Diverse ore dopo per l'omicidio è stato arrestato un ragazzo di.

Secondo dire.it: Gli sparano alla sala slot, muore 20enne a Caserta: fermato un minorenne - Un colpo di arma da fuoco ha raggiunto alla giugulare Davide Caribisiero, senza dargli scampo. Ancora sconosciuto il movente ...

Scrive tg24.sky.it: Caserta, 19enne ucciso in una sala slot a Cesa: minorenne fermato per omicidio - La Procura per i minori di Napoli ha emesso un decreto di fermo nei confronti di un minore, gravemente indiziato per la morte di Davide Carbisiero. Secondo quanto emerso dalle indagini, a uccidere il ...

Segnala ilmessaggero.it: Davide Carbisiero ucciso a 19 anni con tre colpi di pistola nella sala slot: si costituisce un coetaneo - CASERTA Domenica delle Palme di sangue a Cesa, nel Casertano. Davide Carbisiero, 19 anni, di Succivo, è stato ucciso con tre colpi di pistola, uno dei quali alla testa, in quella che ...