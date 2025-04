Capri ricerche intensificate per Daniele Vuotto | arrivano i reparti speciali dei Vigili del Fuoco

Daniele Vuotto, 59 anni, stimato professore di Lettere, poeta e scrittore molto conosciuto a Capri, è scomparso da venerdì 11 aprile. Da allora, di lui non si hanno più notizie, e la comunità dell'isola è profondamente scossa. Le ricerche sono partite subito e, a tre giorni dalla scomparsa, la Prefettura di Napoli ha attivato un piano di emergenza, coinvolgendo forze dell'ordine, protezione civile e unità specializzate.Sbarcano a Capri le unità speciali dei Vigili del FuocoLunedì 15 aprile, a supporto delle operazioni di ricerca, sono arrivate a Capri le squadre speciali dei Vigili del Fuoco, come appreso da fonti qualificate. In particolare, è stata inviata una unità SAF (Speleo-Alpino-Fluviale), specializzata negli interventi in ambienti impervi, zone montane e corsi d'acqua.

