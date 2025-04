Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: aumentano le chance di permanenza di Tudor, le novità sulle condizioni di Bremer

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 14 aprile 2025– 13 aprile 2025– 12 aprile 2025– 11 aprile 2025– 10 aprile 2025– 9 aprile 2025– 14 aprile 2025ntus (Gazzetta),ledi! Sul suo futuro peseranno questi due aspetti: il puntoOre 09.30 –ledidi Igorsulla panchina dellantus! A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega come i sette punti ottenuti nelle ultime tre partite sono già un buon punto di partenza del tecnico, che ha dimostrato di aver trasferito subito alla squadra i suoi principi.