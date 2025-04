Breakfast Club tutti e cinque i protagonisti riuniti per la prima volta in 40 anni | Siamo commossi

Per la prima volta insieme dopo 40 anni Molly Ringwald, Ally Sheedy, Anthony Michael Hall, Emilio Estevez e Judd Nelson. Di nuovo tutti insieme, ma stavolta non a scuola. Le star di Breakfast Club si sono ritrovate tutte e cinque insieme per la prima volta in 40 anni per celebrare la pellicola di culto. Molly Ringwald, Emilio Estevez, Judd Nelson, Ally Sheedy e Anthony Michael Hall hanno partecipato a un panel alla convention di Chicago C2E2 per parlare coi fan del classico di John Hughes del 1985. "Mi sento molto emozionata e commossa all'idea di essere qui tutti insieme", ha esclamato Molly Ringwald, che nel film interpreta la snob Claire Standish nel film.

