Goito ladri in azione nel supermercato Lidl | cassaforte forzata e fuga con il bottino

Goito, 14 aprile 2025 – ladri in azione nella notte tra domenica e lunedì, a Goito, nel Mantovano. Verso le 5.30, un dipendente del supermercato Lidl di via Cristoforo Colombo si è accorto che ignoti erano riusciti a manomettere il sistema di allarme. E, di conseguenza, si erano introdotti all'interno del market. Una volta entrati, hanno forzato la cassaforte e, dopo essere riusciti ad aprirla, avrebbero preso il denaro all'interno e sarebbero fuggiti. Da quantificare il bottino. Sul posto i carabinieri di Monzambano per le indagini del caso. Solo la notte prima, in un Carrefour sulla Vigentina, a Pavia, una banda di ladri ha tentato un colpo simile. Ignoti, incappucciati per non essere riconoscibili nelle immagini registrate dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza, sono entrati nel supermercato forzando una porta laterale con maniglione antipanico.

