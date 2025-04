Cultweb.it - Qual è stato il primo racconto poliziesco della storia? Lo ha scritto Edgar Allan Poe

Il, unanimemente riconosciuto, è “I delittiRue Morgue”,daPoe e pubblicato per la prima volta il 14 aprile del 1841 sul periodico statunitense Graham’s Magazine. Questo testo non solo ha inaugurato il genere delinvestigativo moderno, ma ha anche introdotto elementi narrativi e stilistici che sarebbero poi diventati canonici nella letteratura poliziesca.Poe (1809–1849), passato allaper i suoi racconti gotici, dell’orrore e del mistero, è considerato dunque il padre del giallo moderno. Primapubblicazione de I delittiRue Morgue, esistevano racconti di crimine, ma nessuno presentava un’indagine strutturata con un detective razionale come protagonista. Ben prima di Sherlock Holmes ed Hercule Poirot, dunque, c’era Auguste Dupin, un nobile decaduto parigino, dotato di straordinarie capacità deduttive, ispirato a modelli filosofici e logici come Bacone e Cartesio.