Donnapop.it - Ancora con questa storia che Lorenzo Spolverato sia gay? Lui stavolta non ci sta e risponde così

Leggi su Donnapop.it

Le voci sul presunto orientamento sessuale disembrano non voler cessare, nonostante le sue ripetute smentite. Ex concorrente del Grande Fratello, modello e volto ormai noto al pubblico televisivo,si è trovato al centro di un vero e proprio polverone mediatico, iniziato già durante la sua permanenza nella Casa.Ma se in un primo momento ha preferito il silenzio, ora è arrivato il momento di dire basta. Nelle ultime ore, infatti,ha deciso di intervenire in modo diretto sui social,ndo punto per punto alle insinuazioni che continuano a circolare. Ecco tutta la verità sulla vicenda che sta infiammando il web.? Da dove nasce il dubbio?Tutto ha avuto inizio durante la sua esperienza al Grande Fratello, quando un sedicente “guru della moda” ha raccontato di aver trascorso una serata con, parlando persino di un presunto bacio passionale.