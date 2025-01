Ilrestodelcarlino.it - Capodanno: migliaia in piazza a Bologna per salutare il 2025 con il rogo del Vecchione

, 1 gennaio– Eranoi bolognesi che, ieri sera, perilsi sono radunati sul Crescentone diMaggiore, attorno al tradizionaledeld’artista. Un fantoccio alto sei metri, imbottito di petardi, ha preso fuoco allo scoccare della mezzanotte sulle note di Lucio Dalla. Quest’anno la gigantesca opera è stata progettata dall’illustratrice Fumettibrutti (in arte Yole Signorelli). Rappresentava una creatura leggendaria ed unica, Mercurio, la fenice, che rinasce dalle proprie ceneri e, proprio per questo motivo, simboleggiava la capacità di far fronte in maniera positiva alle avversità, coltivando le risorse che si trovano dentro ciascuno. Di colore rosa con lunghi capelli argentati, Mercurio, la fenice viveva, prima di essere bruciato, su un baule azzurro ancora chiuso il cui contenuto, ancora celato, ci ha indicato, secondo l’artista, che la strada per una società più consapevole, è ancora in divenire.