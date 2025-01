Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Colpo per il Milan Futuro! In attacco arriva…

La sessione diinvernale è alle porta ed ilha bisogno di rinforzi. La squadra rossonera, allenata da Daniele Bonera, è alla sua prima stagione nel calcio professionistico. Attualmente, ilè 18esimo nel Girone B della Serie C ed è in zona playout. In Coppa Italia Serie C, invece, i rossoneri hanno perso ai quarti di finale contro il Caldiero Terme. Nicolò Schira, esperto di, ha scritto su X il possibile primoper Bonera. "fatto! Andrea Magrassi al dal Cittadella. Giocherà per il. Firma prevista e visite mediche domani". Andrea Magrassi è una punta centrale classe 1993 che ha giocato 8 partita in Serie B in questa stagione con un solo assist. Un giocatore d'esperienza per un reparto che ha sofferto molto senza alternative vere a Francesco Camarda, ormai quasi sempre con la prima squadra.