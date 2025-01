Lanazione.it - Calci, diverse segnalazioni dalla Municipale per abbandono di rifiuti

(Pisa), 1 gennaio 2025 - Il Comune dicontinua la sua battaglia contro l’dei, un fenomeno che rappresenta un grave danno per l’ambiente e comporta costi elevati per l’intera collettività. Negli ultimi mesi, grazie all’impegno della Poliziae al supporto dell’Ufficio Ambiente, sono state effettuate ben settealla Procura di Pisa riguardanti casi accertati disul territorio comunale. Un fenomeno inaccettabile sotto controllo con la videosorveglianza. Grazie all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, l’Amministrazione comunale riesce a monitorare costantemente le aree più sensibili e a rilevare episodi didi. Tra gli ultimi casi segnalati, spicca un episodio avvenuto nei pressi di una campana per il vetro a La Gabella, documentato con prove fotografiche.