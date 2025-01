Isaechia.it - “Buon anno, teste di ca**o!”, volano insulti in diretta durante il Capodanno di RaiUno: Marco Liorni si scusa, ecco chi è stato

La notte di Capodsusi è trasformata in un evento memorabile, ma non per le ragioni previste.il celebre programma L’che Verrà, trasmesso inda Reggio Calabria, Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri ha lasciato tutti senza parole con alcune uscite scurrili che hfatto il giro del web.A pochi minuti dalla mezzanotte, un problema tecnico ha fatto infuriare Angelo, che ha espresso il suo malcontento in modo piuttosto colorito. Le frasi incriminate, “di ca***!” e “Aprite il microfonodi ca***, ho il microfono chiuso!“, sono state udite chiaramente da milioni di telespettatori.Il momento più clamoroso è avvenuto proprioil countdown finale per il passaggio al 2025, amplificando l’impatto dell’accaduto.QUALCUNO HA URLATO “DI” ? pic.