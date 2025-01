Oasport.it - Biathlon. Senza la tara-Vittozzi, l’Italia femminile del 2024-25 è meglio di quella del 2023-24!

Nel, nonostante gli esempi di chi sia stata in grado di raddrizzare la propria stagione dopo aver disertato completamente le competizioni di dicembre, c’è chi continua ad arrovellarsi in merito alle sorti del, privata di Lisa.Ebbene, se non si è in grado di comprendere che il bilancio azzurro è giocoforza inferiore a quello del-24 proprio in virtù dell’asdella ventinovenne di scuola friulana, allora anziché occuparsi di sport, sarebbe bene tornare sui banchi di scuola. Quelli di prima elementare però, perché siamo letteralmente all’”ABC” e alle tabelline.Non potendo effettuare il proverbiale “disegnino”, allo scopo di permettere ai meno dotati di capire pienamente quanto sta accadendo, proviamo a schematizzare al massimo la situazione, in maniera tale da alleviare i loro mal di testa da sforzo.