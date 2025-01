Ilrestodelcarlino.it - Al volante con lo smartphone: ritirata la patente a trenta persone

Rimini, 1 gennaio 2025 – Un brutto vizio, quello di mettersi almentre si parla al telefono o si manda un messaggio su WhatsApp. Una cattiva abitudine che il nuovo codice della strada firmato dal ministro Salvini – tema caldo delle ultime settimane per la stretta nei confronti di chi guida sotto effetto di alcol e droga – punisce in maniera molto, molto severa. Ebbene, nell’ultima settimana sono stati una trentina gli automobilisti pizzicati dalla polizia stradale di Rimini, in tutta la provincia, sorpresi dalle pattuglie con loin mano mentre guidavano. Un dato provvisorio e parziale, al quale dovranno essere sommate le altre violazioni, accertate dalle forze dell’ordine (carabinieri, polizia locale e Guardia di Finanza) impegnate nella maxi-ondata di controlli scattata nel Riminese e in tutta Italia durante le festività natalizie.