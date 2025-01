Ilgiorno.it - A Mandello tredici Pinguini del Lario inaugurano il 2025 con un tuffo a 8 gradi

del(Lecco), 1 gennaio– Idel lago di Como sono tornati aper salutare ilcon il primoe la prima nuotata dell'anno.temerari questi mattina si sono buttati nel lago per rinnovare quella che ormai è diventata una tradizione a capodanno. Undici anni il più giovane, 79 anni il più maturo. Tra loro anche alcuni stranieri, uno dal Brasile. Gli intrepidi sono Luca Zambiasi, Sharon Clews, Simone Cerea, Manuel Bramante, Caterina Caldirola, Mario Cappelletti, Stefano Locatelli, Mattia Del Molino, Paulo Henrique, Giuseppe Bosisio, Mara Mascarello, Guerrino Beri e Luciano Benigni, un veterano che dal 2013 non manca mai l'appuntamento. Dopo il conto alla rovescia, i 13 si sono avventurati nel lago di corsa, per poi tuffarsi, ognuno con il proprio stile, giusto il tempo di qualche bracciata, bagnarsi anche la testa e poi scappare fuori.