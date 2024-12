Zonawrestling.net - WWE: Drew McIntyre Vs Jey Uso, scontro intenso per il debutto di RAW su Netflix

Leggi su Zonawrestling.net

La scorsa notte, la WWE ha trasmesso il suo ultimo episodio di RAW su USA Network. La prossima settimana, il brand rosso farà il suosu, ed è stato annunciato un altro grande match. Nel segmento di apertura di RAW, Jey Uso ha sfidatoa farsi avanti, ma quest’ultimo non è apparso immediatamente. Al suo posto, sullo schermo sono comparsi Solo Sikoa e la nuova Bloodline. Solo ha lanciato un avvertimento, promettendo di distruggere Roman Reigns la prossima settimana nel loro Tribal Combat Match. Inoltre, ha criticato Jey per essersi alleato con l’OTC, assicurando che non avrebbe mai perso l’Ula Fala.Approfittando della distrazione di Jey Uso,lo attacca alle spalle, dando il via a un violento pestaggio. Jey è riuscito a contrattaccare una Claymore Kick con un Superkick, marisponde con una Glasgow Kiss.