Ilgiorno.it - Vincenzo Petronella: chi è il nuovo direttore generale del policlinico San Matteo di Pavia

– La mancata conferma di Stefano Manfredi adel Sanera nell’aria da giorni. Ieri è arrivata anche la conferma. La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha assunto una serie di provvedimenti relativi ad avvicendamenti alle direzioni generali delle Ats e Asst lombarde. Dal SanStefano Manfredi andrà alla direzionedell’Ats Valpadana (per le zone di Mantova e Cremona) dove sostituirà Ida Ramponi. Per la direzione deldiè stato scelto, 58 anni, attualmentedell’Ats Montagna di Sondrio. “Una nova sfida” l’ha definita ilche in passato era già stato al Sancomeamministrativo, quando il dg era Carlo Nicora.