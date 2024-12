Bergamonews.it - Un anno di musica: fra i protagonisti Loredana Berté, Fiorella Mannoia e Vecchioni

Si conclude unricco di concerti in Bergamasca. Nel corso del 2024 in città e nella provincia di Bergamo laè stata protagonista in tantissime occasioni, spaziando fra svariati generi.Tracciare una panoramica esaustiva è sostanzialmente impossibile, ma ripensando agli ultimi dodici mesi balzano subito alla mente parecchi momentili nei teatri, nei palazzetti e nei vari locali del territorio, ma anche all’aperto soprattutto d’estate in occasione di feste, notti bianche e sagre.Vi sono stati singoli eventi live ma anche rassegne e festival, dando vita a una programmazione in grado di soddisfare ogni preferenza. Fra gli appuntamenti più consolidati spiccano il Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo, Bergamo Jazz Festival, il Festival organistico internazionale “Città di Bergamo al Teatro Donizetti, la rassegna organistica “Box Organi” a Lallio, i concerti “I colori dell’aria” in diverse località, la rassegna organistica dell’Isola Bergamasca, “In Tempore Organi” a Lemine e la rassegna “Albino classica”, la rassegnale “Il Centro della” al Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti, il Festival violoncellistico “Alfredo Piatti”, il Donizetti Festival Fiati, il Donizetti Guitar Festival, la stagione concertistica della Società del Quartetto, la stagione dei concerti dell’Estudiantina, la stagione concertistica dell’Ensamble Locatelli e la stagione dei concerti promossa da Fondazione Polli Stoppani.