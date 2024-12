Inter-news.it - Trevisani convinto: «Lautaro Martinez delusione del 2024. Il motivo»

Riccardoha espresso un giudizio negativo sull’anno solare disputato da, spiegando ilalla base della sua configurazione come “del”.LA CONSIDERAZIONE – Riccardosi è pronunciato suldidurante la puntata settimanale di Cronache di Spogliatoio. Il giornalista italiano ha utilizzato un termine molto “forte” per definire l’andamento dell’anno solare per il capitano dell’Inter: «Ladelè senza alcuna discussione, che ha fatto l’80% dei gol (nella Serie A 2023-, ndr.) nel 2023. Nelha segnato pochissime reti, non ha fatto quasi nulla. L’argentino ha segnato 12 gol nel, ossia un gol al mese, ed è il giocatore più pagato della squadra e capitano. Ditemi un attaccante di quel livello che nelha avuto un rendimento peggiore del suo».