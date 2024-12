Lanazione.it - “Tragedie sul lavoro, serve un risveglio delle coscienze”: l’arcivescovo di Firenze e le parole in Duomo

, 31 dicembre 2024 – "L'anno 2024 è stato tristemente segnato da numerosi incidenti sul, in modo particolare" a"quelli del cantiere Esselunga di Via Mariti e dello stabilimento Eni di Calenzano. Il modo migliore per ricordare le vittime e i feriti è quello di un impegno sempre più attento attraverso una mobilitazionee un'assunzione di responsabilità collettiva, perché siano garantite tutte le condizioni per unsicuro, nel rispetto della dignitàpersone". Lo ha detto nell'omelia proclamata in Cattedrale l'Arcivescovo di, monsignor Gherardo Gambelli per il Te Deum di ringraziamento di fine anno. "Mentre ringraziamo il Signore per quegli imprenditori che si impegnano a difendere e tutelare i loro dipendenti - ha aggiunto -, esprimo ancora la mia vicinanza a quanti hanno perso ile chiedono il riconoscimento dei loro diritti, in particolare quello del pagamento degli stipendi.