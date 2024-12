Oasport.it - Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen 2025: gli accoppiamenti del KO system. Sfide agevoli per i big

Si è conclusa con una tripletta austriaca la qualificazione diin vista del secondo evento della 73madei Quattro. Domani, mercoledì 1° gennaio, ildel salto con gli sci si aprirà come da tradizione con il Neujahpringen (‘Il salto del nuovo anno’) sul Large Hill bavarese con punto HS fissato a 142 metri.Sul Neuen Große Olympiaschanze comincia ad accendersi la bagarre per la conquista dell’Aquila d’Oro, in attesa delle tappe austriache di Innsbruck e Bischofshofen. Tutti i big hanno superato il taglio oggi in qualificazione e saranno dunque presenti nella competizione di Capodanno, affrontando degli scontri diretti tutto sommato abbastanza.Stefan Kraft, leader dellagrazie al successo di Oberstdorf, si è piazzato in undicesima posizione e troverà domani nella prima serie il tedesco Constantin Schmid (40°).