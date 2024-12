Lapresse.it - Tokyo, la campana di Tokudai-Ji risuona per l’arrivo del nuovo anno

Centinaia di abitanti e turisti haffollato il tempio di-Ji aalla mezzanotte di martedì, per celebraredel. Allo scoccare della mezzanotte, le persone husato una corda per far oscillare un palo di legno contro l’enormedel tempio.Si tratta di un’antica tradizione per i buddisti, che credono che gli esseri umani nascano con 108 desideri mondani e che questi vengano eliminati quando unaviene suonata 108 volte.