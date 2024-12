Quotidiano.net - Svolta nelle indagini: fermato il figlio Claudio Gulisano per la morte dei coniugi a Cagliari

sulladei dueLuigi, 79 anni, e Marisa Dessì, 82 anni, trovati privi di vita nella loro abitazione di via Ghibli ail 5 dicembre scorso per un presunto avvelenamento: è statonella notte uno dei due figli, il 44enne. L'uomo è accusato di duplice omicidio volontario e si trova attualmente in carcere a Uta. Il fermo è arrivato dopo un interrogatorio durato oltre sei ore, nel corso del quale l'uomo ha riposto alle domande della pm Rossana Allieri andata nella caserma dei Carabinieri di San Bartolomeo per sentire lui e il fratello 46enne Davide, che non è indagato. Le risposte fornite danon avrebbero convinto la pm, tanto che è scattato il fermo. Al momento non si conoscono gli elementi in mano agli investigatori dell'Arma, ma di sicuro dal giorno del ritrovamento dei corpi lesono state serrate.