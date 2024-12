.com - Sport / Nordic Walking nella Polisportiva Cingoli, un discreto successo a quasi 4 mesi

Leggi su .com

Sono già 70 le persone che si sono associate alla nuova disciplina, con tre allenamenti settimanali guidati dall’istruttore Ways Compagnucci, 31 dicembre 2024 – Adalla sua apertura, il settore deldella Poliivafa un suo primo bilancio dell’attività. La disciplinaiva, infatti, sta riscuotendo une già coinvolge un buon numero di persone.Ilsi pratica all’aria aperta e consiste in una camminata naturale che si fa con l’utilizzo di due bastoncini, che servono per la spinta in avanti. In questo modo, se si applica una buona tecnica, si mette in azione il 90% dei muscoli del corpo.L’attività, dalla sua apertura del settembre 2024, sta crescendo: infatti sono oltre 70 i camminatori che si sono associati, guidati dall’esperto istruttore Ways Giuliano Compagnucci, che ha alle spalle diversi anni di esperienza.