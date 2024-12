Thesocialpost.it - Schianto tra auto e bici, un morto: dramma in centro a Milano

Tragedia a: rider pakistano muore in un incidente stradale a Porta RomanaUn grave incidente stradale ha spezzato la vita di un rider pakistano di 44 anni nella serata di lunedì 30 dicembre, a, all’incrocio tra via Comelico e via Cadore, nella zona di Porta Romana. Lo scontro, avvenuto intorno alle 20, ha coinvolto il ciclista e un’mobile guidata da un uomo di 43 anni. Nonostante i tempestivi soccorsi, il rider è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.La dinamica dell’incidenteSecondo quanto riportato dall’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza (AREU), l’incidente è avvenuto a un’intersezione regolata da semaforo. La polizia locale sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Da una prima ricostruzione, sembra che l’, proveniente da piazzale Libia e diretta verso via Anfossi, sia entrata in collisione con lacletta del rider all’incrocio.