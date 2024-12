Anteprima24.it - Scappano alla vista della Polizia: uno viene bloccato, arrestato pluripregiudicato bosniaco

Tempo di lettura: 2 minutiNel corsonotte del 26 dicembre u.s. personale delle VolantiQuestura di Salerno, è intervenuta su segnalazione di furto veicolo in zona Stadio Arechi a Salerno. Sul posto i poliziotti hanno rinvenuto un’atv Alfa Giulietta rubata poco prima a Pontecagnano, con segni di effrazione del blocco di accensione e all’interno sedili posteriori ribaltati per aumentare il volume di carico e nel vano baule corde piatte in nylon da lavoro e un piede di porco in ferro di circa 1,20 mt., nonché un Fiat Doblò bianco, con il gruppo di accensione manomesso e la scocca sottosterzo danneggiata, oggetto di furto segnalato al 112 nella stessa serata.Durante le operazioni di sequestro dei veicoli e i rilieviScentifica, intorno alle 3.30 circa, gli operatori hanno intercettato una Renault Clio di colore giallo con targa tedesca, già attenzionata tra i veicoli utilizzati per la commissione di furti ad esercizi pubblici, tabacchi e supermercati nei giorni precedenti.