Rubiera | ciao Canovi arriva Arrigoni Serra e Cantergiani lasciano la Self

Non si può propriamente parlare di un "mercato" nell’atletica leggera, ma da domani scattano ufficialmente i trasferimenti degli atleti e diverse cose bollono in pentola proprio in questi giorni, visto che alcuni passaggi sono già di fatto avvenuti. Per la nuova legge sullo sport ora i vincoli sono biennali e gli atleti saranno svincolati con più facilità, salvo l’eventuale pagamento di un’indennità di preparazione stabilita dalla federazione, con massimali per ciascuna categoria. Diversi sono i trasferimenti ufficializzati dalle vare società reggiane, alcuni davvero importanti come i due della Corradini, uno in uscita e uno in entrata: Viola, sedicenne velocista azzurra, passa alla Fratellanza Modena, mentre Sara, promettente mezzofondista 19enne ma oggi infortunata,dal Cus Parma e sarà allenata da Stefano Baldini.