Ilrestodelcarlino.it - Prova di carattere contro Milano. Centrate le Final four di Coppa Italia

La giovane Lube ha salutato il vecchio anno nel modo sperato. Forse non nel modo migliore possibile, ma almeno come ci si augurava. Chiamata alla riscossa dai tifosi e dalla dirigenza (alla vigilia la strigliata del direttore Cormio, domenica negli spogliatoi prima del match il discorso del patron Giulianelli) dopo la scoppola rimediatail fanalino di coda Monza, hamente sfatato il tabù quarti die di. Una qualificazione che in passato era una formalità, tanto che in 20 anni il club aveva alzato il trofeo sette volte, ma dal dicembre 2021 Civitanova non era più stata presente nella, un weekend assai importante per prestigio e valore mediatico. A Bologna alle 18.30 del 25 gennaio, la Lube affronterà Trento nella seconda semie, altra semie con i gialloblù dopo quella del Mondiale.