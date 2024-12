Oasport.it - Nick Kyrgios perde, punta il dito su Sinner e attacca il calendario: “Il tour è ridicolo, non gioco per i punti”

ha disputato il primo incontro ufficiale in singolare dopo una lunghissima assenza dovuta a problemi fisici ed è stato sconfitto dal francese Giovanni Mpetshi Perricard ai sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Brisbane. L’australiano è stato battuto sul cemento di casa con il punteggio di 7-6(2), 6-7(4), 7-6(3) e ora avrà una decina di giorni per prepararsi in vista degli Australian Open, primo Slam della nuova stagione in programma dal 12 al 26 gennaio sul cemento di Melbourne., che comunque rimane in corsa a Brisbane nel doppio con Djokovic, ha ricevuto delle critiche sui suoi profili social per il risultato dell’incontro, anche perché negli ultimi mesi hato ripetutamente Jannik. Il 29enne ha mantenuto l’ormai ben nota linea, rispondendo con un messaggio lapidario: “Almeno non ho ancora fallito alcun test anti-doping”.