Ilgiorno.it - Negrita, a Mantova la nostra festa in piazza: “Stare tra la gente per raccontarla. Il segreto di una band irrequieta”

Leggi su Ilgiorno.it

– Max Pezzali al Forum di Assago, l’Harlem Gospel Choir al Blue Note, Joe Bastianich e La Terza Classe indella Loggia a Brescia, sono i riferimenti obbligati di un Capodanno che alza il volume soprattutto adove isi preparano a far “rockeggiare”Sordello. “Non essendo la prima volta, so già che sarà una” si dice convinto il frontman dellaaretina Paolo “Pau” Bruni, 57 anni, reduce dal concertone al Forum dello scorso settembre per il trentennale del loro primo album. “Quello è stato un unicum da dedicare a noi e al nostro pubblico giocato sul numero 3 (30 anni d’attività, 3 ore di maratona, 30 brani), mentre lo show di Pizza Sordello me lo immagino un po’ più distratto dallastoria, piùiolo e più giocato su certe dinamiche da palco che airiescono bene”.