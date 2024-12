Liberoquotidiano.it - Morto Paolo Benvegnù, il cantautore aveva 59 anni: dove è apparso in tv prima di morire

ilall'età di 59: quest'annovinto la targa Tenco per il suo album “È inutile parlare d'amore”. “Compagno, padre,e musicista amato da chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo sulla propria strada,si è spento oggi all'età di 59– si legge nella nota stampa con cui è stata divulgata la notizia -.era un uomo capace di infondere bellezza e poesia in qualunque cosa facesse come dimostra la sua lunga carriera e i brani che ha pubblicato in questi”. Nessun altro dettaglio è stato aggiunto sulle circostanze della sua scomparsa. Il cantante negli ultimi mesigirato l'Italia in concerto per celebrare i 20del suo esordio solista. Ieri sera, lunedì 30 dicembre, era stato ospite di Stefano Bollani e Valentina Cenni su Rai3 nella trasmissione Via dei matti n.