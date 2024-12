Mistermovie.it - Mister Movie | L’anno che verrà 2025 Scaletta Cantanti con Marco Liorni

Leggi su Mistermovie.it

si prepara a inaugurare ilcon la conduzione de “che”, il tradizionale evento di Capodanno targato Rai 1. Lo spettacolo andrà in diretta da Reggio Calabria a partire dalle 21.00, regalando una serata all’insegna della musica, della comicità e dell’intrattenimento. Gli spettatori potranno seguire lo show anche in streaming su RaiPlay e in radio su Rai Radio 1.Unadi Stelle per il Grande Eventoclass="wp-block-heading">Sul palco saliranno alcuni tra gli artisti più amati del panorama musicale italiano, pronti a coinvolgere il pubblico di Reggio Calabria e i telespettatori da casa. Tra i nomi annunciati spiccano i Ricchi e Poveri, Anna Oxa, Diodato, Arisa e J-Ax, insieme a icone della musica come Patty Pravo, Cristiano Malgioglio e Romina Power.