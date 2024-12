Pianetamilan.it - Milan-Roma, terzo pareggio nelle ultime 5 partite di Serie A

Ieri sera, iled ultimo big match della 18a giornata diA traè finito 1-1. Per i rossoneri ha segnato Tijjani Reijnders, al suo 9° gol stagionale, su assist di Youssouf Fofana, mentre per i giallorossi ha segnato Paulo Dybala e l'assist gli è stato fornito da Artem Dovbyk. Dopo la partita, Paulo Fonseca è stato esonerato e lui stesso ha confermato ciò dopo aver lasciato San Siro. Il nuovo allenatore delsarà Sergio Conceicao, che esordirà col Diavolo il 3 gennaio contro la Juventus in Supercoppa Italiana. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport,hanno pareggiato 3 degli ultimi 5 match inA (2 vittorie rossonere), tanti quanti i pareggi che ci sono stati tra le due squadre nei 15 precedenti nel campionato italiano. Per i rossoneri, tra l'altro, si tratta deldiA giocate a San Siro, tanti quanti quelli fatti registrare negli ultimi 11 match giocati in casa (6 vittorie e 2 sconfitte contro Inter e Napoli).