Pianetamilan.it - Milan, oltre al danno la beffa per Fonseca: stangata dal Giudice Sportivo

Leggi su Pianetamilan.it

Pesantedela Paulo, ex allenatore del, dopo l'espulsione nel corso del match contro la Roma: due giornate di squalifica per lui, che dovrà scontarle in un altro campionato o al suo ritorno in Serie A. Ecco le altre decisioni. ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) ED AMMENDA DI € 5.000,00 RODRIGUESPaulo Alexandre (): per avere, al 44° del primo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale e, all’atto del provvedimento di espulsione rivolto al Quarto Ufficiale un’espressione ingiuriosa. CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 POBEGA Tommaso (Bologna): per avere, al 6° del secondo tempo, colpito con una manata il volto di un avversario; infrazione rilevata da un Assistente.