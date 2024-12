Lanotiziagiornale.it - Medio Oriente, gli Houthi alzano il tiro e lanciano missili su Gerusalemme e sull’aeroporto di Ben Gurion in Israele

Dopo oltre un anno di guerra, inla tensione non accenna a diminuire. Anzi in queste ore gli, movimento filo iraniano presente in Yemen, hanno alzato ulteriormente ilsferrando un attaccostico su una centrale elettrica adi Bendi Tel Aviv inA rivendicare i raid è stato lo stesso gruppo filo iraniano. Secondo il portavoce delle forze armate Yahya Saree l’aeroporto Benè stato preso di mira con “un missile balistico ipersonico di tipo Palestine 2”, mentre nell’operazione contro la centrale elettrica è stato usato “il missile balistico Zulfiqar”. Lo stesso ha precisato che “i duehanno colpito con successo i loro obiettivi”.Nel messaggio glihanno riferito anche di un attacco lanciato contro “la portaerei americana USS Harry S.