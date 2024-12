Oasport.it - LIVE Cobolli-Humbert 3-6, 7-6, 4-1, Italia-Francia United Cup in DIRETTA: non si ferma l’emorragia! Altro break!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Non è possibile,gratuito di dritto di Ugo. Cosa ha gettato alle ortiche il pianista di Metz. Doppio!30-40 NOOOO!miracolooooo! Il passante strettoooo di dritto in corsaaaaa!! Lo diciamo? Match point!30-30 Gran risposta di Flavio! In rete il controbalzo di dritto di.30-15 Ha ritrovato solidità, bene con il rovescio lungoriga il francese.15-15 Non trova la palla di dritto, c’è da insistere.15-0 Ace (9°).3-1 PRIMA VINCENTE! Gioco di capitale importanza! Ne serve unadesso!A-40 Servizio e dritto!40-40 Lungo il dritto lungoriga in recupero di.40-30 Servizio al corpo, dritto in cross e formalità!!!30-30 LA PRIMA!!!15-30 Risponde bene di rovescio e apre il campo con il dritto il francese.