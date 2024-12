Oasport.it - LIVE Cobolli-Humbert 3-4, Italia-Francia United Cup in DIRETTA: transalpini avanti ‘on serve’ nel set 1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Ventuno minuti, già 7 giochi completati.40-0 In rete il dritto.30-0 Prova ad anticipare ma sbaglia la risposta di dritto.15-0 Dritto lungoriga vincente.3-3 Molto bene Flavio, in un lampo!40-0 ACE (2°)!30-0 Prima vincente.15-0 Servizio vincente.2-3 Ace (1).40-30 Prima vincente anche da destra.30-30 Solito slice vincente da sinistra.15-30 Errore di dritto.15-15 Nastro vincente!15-0 In rete il rovescio in palleggio di.2-2 ACE!40-15 Risposta di rovescio stavolta out.30-15 Esplode il dritto.30-0 Altro servizio vincente.15-0 Bene ancora la prima di Flavio.1-2‘on.40-0 Meraviglioso rovescio vincente lungoriga del francese.30-0 Servizio e dritto.15-0 Non risponde di rovescio Flavio.