Ilgiorno.it - L’allarme dei penalisti: "Ecco i punti critici del provvedimento"

Leggi su Ilgiorno.it

"Al di là di facili considerazioni di tipo sociologico sui bersagli non dichiarati dell’iniziativa assunta dalla Prefettura (ove addirittura si evoca una sorta di presunzione di pericolosita per i giovani extracomunitari di “seconda generazione”), non possiamo, da avvocati, non preoccuparci per i riflessi che ildetermina sulle garanzie individuali". In un documento scritto e inviato nel tardo pomeriggio di ieri, il consiglio direttivo della Camera penale contesta e sottolinea tutte le incongruità dell’ordinanza della Prefettura che istituisce cinque zone rosse a Milano. Nessuna “zona rossa“, come quella a cui ci aveva abituato la pandemia, si tratta di altro, di zone “sorvegliate speciali“. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, nella seduta del 27 dicembre, ha infatti sollecitato uncontingibile ed urgente, poi formalmente adottato dal Prefetto che istituisce appunto “zone rosse” al fine di fronteggiare "la presenza di soggetti molesti e aggressivi, dediti alla commissione di reati e non in regola con la normativa in materia di immigrazione, tale da incidere negativamente sulla percezione di sicurezza dei cittadini e dei turisti che fruiranno di quelle aree".