La versione di Gianni Biondillo | Milano rischia di diventare un presepino per i ricchi

, milanese Doc? “Certo, nato a, da mamma siciliana e papà campano”. Giusto così, direbbe Walter Valdi “che già si figurava l’Homo milanensisun pezzo da Museo. D’altrondeè una metropoli, gente che và, gente che viene”. Per forza. “Mai dóma. Cambia continuamente pelle. Non a caso, il Futurismo è nato qui. Dalla Prima Expo Universale, 1906, ha addosso, una maledizione”. Lanciata da chi? “Da noi stessi, milanesi.è la gente che la abita. Sì, perio ho un’ossessione”. Vi ha ambientato vari libri. Anche “Quello che noi non siamo“ (Guanda), Premio Bagutta 2024. Con ‘noi’ chi dobbiamo intendere? “Il romanzo, documentato, racconta una generazione d’architetti che credette nel fascismo, illudendosi fosse una rivoluzione, come quella artistica contro Roma bolsa e accademica”.