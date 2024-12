Ilgiorno.it - La tragedia di Muhammad, il rider travolto e ucciso a Milano: i dubbi sul semaforo rosso

– Si chiamavaAshfaq, avrebbe compiuto 45 anni il prossimo primo febbraio ed era domiciliato a Cantù. Da lì ilpachistano partiva tutti i giorni per trasportare cibo in giro percon la sua bicicletta elettrica marca Engwe per la piattaforma di consegne a domicilio Glovo. Alle 20.05 di lunedì 30 dicembre, si è scontrato con l'auto guidata da un quarantatreenne all'angolo tra via Cadore e via Comelico, a Porta Romana: la bici è rimasta quasi intatta, ma nell'impatto l'uomo è caduto a terra e ha battuto violentemente la testa. La corsa al Policlinico si è rivelata vana: subito dopo il ricovero, è stato dichiarato il decesso di, il ventisettesimo a morire in un incidente sulle strade cittadine nel 2024. I testimoni: l’auto aveva il verde La serie nera Quattro morti a dicembre I testimoni: l’auto aveva il verde In via Comelico sono intervenuti gli agenti del Radiomobile della polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.